Milan, niente da fare: saltano il Venezia

Olivier Giroud ha concluso anzitempo l’allenamento e si avvia verso l’esclusione per la sfida contro il Venezia

Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello in vista del match di domani contro il Venezia. Si aspettavano novità per quanto riguarda la situazione legate a Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, dopo le buone sensazioni della giornata di ieri. Nulla da fare per quanto riguarda l’attaccante francese. Come riporta Sky Sport, il giocatore ha concluso anzitempo la seduta odierna e quindi non dovrebbe essere a disposizione per la sfida di domani contro il Venezia.

Aggiornamento 18.24 – Arrivano conferme da Milanello, come raccolto dalla redazione di MilanLive, anche oggi Giroud e Ibrahimovic non hanno lavorato con il resto del gruppo, al pari di Junior Messias e di tutti gli altri indisponibili. Si avviano, dunque verso il forfait. Continua l’emergenza per Stefano Pioli, che non potrà contare su alcun recupero rispetto alla partita contro la Juventus. Saranno out così anche Rade Krunic, Bakayoko, Simon Kjaer, Davide Calabria e Junior Messias.

4-2-3-1: Maignan; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Tonali; Saelemaekers (Florenzi), Brahim, Leao; Rebic