Vicenza, ufficiale: l’ex Milan in panchina

Cristian Brocchi torna in panchina. L’ex allenatore di Milan e Monza, guiderà il Vicenza, dopo l’esonero di Mimmo Di Carlo

E’ costato caro il ko contro la Spal a Domenico Di Carlo. In mattinata è finita ufficialmente la sua avventura sulla panchina del Vicenza. Il club di Serie A ha deciso di esonerarlo e di affidarsi ad un Milan.

Alla guida dei biancorossi ci sarà, infatti, Cristian Brocchi, che torna subito a lavorare dopo aver chiuso l’avventura con il Monza. L’obiettivo dell’ex centrocampista rossonero sarà quello di salvare il Vicenza, che attualmente occupa l’ultimo posto in classifica, insieme all’Alessandria, con zero punti.

Curioso notare come sia stato un giocatore del Milan, Lorenzo Colombo, con un eurogol, a contribuire al ritorno in panchina di Brocchi. Forse, senza la sconfitta di ieri, Mimmo Di Carlo sarebbe ancora sulla panchina del Vicenza.

“La società LR Vicenza comunica che Cristian Brocchi ha sottoscritto un accordo annuale con il club biancorosso, come Allenatore Responsabile della Prima Squadra. Brocchi, classe 1976, nella carriera da giocatore ha vinto uno Scudetto, tre Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e in campo internazionale con il Milan: due Champions League, due Supercoppe Europee e una Coppa del Mondo per Club”.