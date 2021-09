ML – Giroud in gruppo a Milanello: recupera per Spezia-Milan?

Giroud aggregato al gruppo oggi a Milanello, una bella notizia per Pioli in vista di Spezia-Milan. Ancora a parte Ibrahimovic e Calabria.

Da Milanello arrivano novità riguardanti l’allenamento di oggi. Il Milan è tornato a lavorare nel giorno seguente alla vittoria a San Siro contro il Venezia.

La buona notizia è che Olivier Giroud ha lavorato con il gruppo. Un ritorno importante, visto che il centravanti francese è mancato contro Juventus e Venezia, la sua assenza si è fatta un po’ sentire. Ai rossoneri serve una prima punta, seppur Ante Rebic abbia fatto buone cose soprattutto a Torino.

Giroud cercherà di recuperare per essere convocato in Spezia-Milan di sabato pomeriggio. Stando a quanto appreso da MilanLive.it, non sono stati aggregati ancora al gruppo altri giocatori con dei problemi fisici. Zlatan Ibrahimovic, Davide Calabria e Rade Krunic hanno lavorato a parte.

Pioli spera di avere a disposizione più giocatori possibile nelle prossime partite. Adesso c’è lo Spezia in calendario, poi ci saranno due sfide maggiormente impegnative contro Atletico Madrid e Atalanta. L’allenatore del Milan auspica anche di non perdere altri calciatori nel frattempo. I rossoneri sono stati un po’ sfortunati in questo avvio di stagione con gli infortuni.