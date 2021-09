Nuovo stadio: la posizione di Europa Verde

Il partito ambientalista esprime un parere contrario al nuovo stadio proponendo la ristrutturazione di San Siro e la riqualificazione delle sue aree verdi.

Mancano ormai poche settimane alle elezioni comunali di Milano e c’è grande attesa per scoprire chi sarà a prendere il posto di Beppe Sala a Palazzo Marino, sempre ammesso che il sindaco uscente non venga confermato. In campagna elettorale uno dei temi più sentiti in questo momento è proprio quello legato al nuovo stadio della città. Su questo punto i candidati del partito ambientalista Europa Verde, intervistati a Libero, hanno affermato: “E’ insostenibile nel complesso e non convince”. Si tratta di una posizione molto più netta rispetto a quella che aveva preso il sindaco Sala, secondo il quale sul progetto non si può più tornare indietro.

Europa Verde punta sulla ristrutturazione

Il partito punterebbe quindi sulla ristrutturazione dell’impianto di San Siro, che ha detto di Elena Grandi e Carlo Monguzzi “oltre a essere storico e ancora affascinante, si presta a una radicale ristrutturazione che sia funzionale anche all’ospitalità di eventi futuri, non solo sportivi, e a nuovi servizi, anche per lo sport diffuso”. L’opinione dei verdi è che per ‘rifare’ San Siro non ci sarebbe bisogno di nuovo cemente ma solo di rendere più verde e ospitale la zona con la trasformazione delle attuali aree verdi in grandi parchi urbani.