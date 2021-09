Plizzari, riposo dopo l’operazione: “Voglio tornare più in forma che mai”

Plizzari ha dovuto sottoporsi a un’operazione chirurgica e sarà out per dei mesi. Sui social network ha pubblicato una foto post-intervento.

Milan falcidiato dagli infortuni in questo inizio di stagione 2021/2022. Tra coloro che hanno accusato problemi fisici c’è anche Alessandro Plizzari, che dovrà rimanere fuori circa tre mesi.

Il portiere rossonero si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere una tendinopatia rotulea bilaterale. Molto sfortunato. Adesso dovrà seguire le indicazioni dei dottori per recuperare al meglio da questo infortunio. Lo staff medico rossonero userà la massima cautela per evitare nuovi problemi futuri. Niente forzature, il rientro avverrà solo al momento giusto.

Intanto Plizzari sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato una sua foto post-operazione e il seguente messaggio: “Operazione riuscita. Ora un po’ di riposo per tornare più in forma che mai!“.