Verso Spezia-Milan, la formazione rossonera: il piano di Pioli

In vista del prossimo match di campionato di sabato pomeriggio il Milan ritroverà quasi la formazione tipo.

Il turnover, in parte forzato, visto ieri in casa Milan contro il Venezia ha convinto a metà. Non è un caso se la gara del turno infrasettimanale si è sbloccata solo nella ripresa, quando Stefano Pioli si è deciso ad inserire alcuni titolarissimi in campo.

Far ruotare le scelte è un’attitudine importante per una squadra come il Milan, che oltre al campionato si sta giocando da protagonista anche la Champions League. Ma in questa fase di stagione sembra essere più oculata la scelta di puntare su calciatori di sicura affidabilità.

Ecco perché contro lo Spezia, nel match di sabato prossimo alle ore 15, Pioli avrebbe già deciso di tornare alle vecchie care soluzioni. Stop al turnover e ritorno dal 1′ minuto di diversi titolari, in attesa di verificare le condizioni fisiche di alcuni infortunati di lusso.

La probabile formazione del Milan a La Spezia

Ieri contro il Venezia mister Pioli ha rischiato lanciando dal 1′ minuto diversi calciatori che sono considerati non proprio dei titolari fissi. Basti pensare a gente come Gabbia, Ballo-Touré o Florenzi. Tutti questi dovrebbero invece accomodarsi in panchina a La Spezia.

Secondo Tuttosport si torna alle origini. Allo stadio Picco il Milan ritroverà il vestito più consono: pronti a tornare titolari elementi come Tomori, Theo Hernandez e Saelemaekers, ieri incisivi quando sono stati gettati nella mischia per sbloccare la partita.

Anche Franck Kessie chiede spazio e potrebbe tornare dal 1′ togliendo il posto ad uno tra Tonali e Bennacer, ieri entrambi molto positivi. Resta il dubbio Calabria: se il terzino dovesse recuperare potrà tornare subito ad agire sulla fascia destra, altrimenti dovrebbe essere confermato il propositivo Kalulu.

Ecco il probabile 11 del Milan anti-Spezia: (4-2-3-1) Maignan; Kalulu (Calabria), Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Tonali (Bennacer); Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Rebic.