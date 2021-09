Subito a gennaio, il Barcellona anticipa il Milan

Alexandre Lacazette è pronto a lasciare l’Arsenal a parametro zero. Il Milan vigile su di lui ma la concorrenza per il francese è davvero tanta

Gli infortuni stanno ancora una volta condizionando pesantemente il Milan. Anche in questa stagione il reparto preso di mira è l’attacco, con Ante Rebic e Rafael Leao, chiamati, a fare gli straordinari.

Zlatan Ibrahimovic è praticamente un anno che vede il campo con intermittenza. Sono davvero tanti i guai che hanno colpito lo svedese. La maledizione in avanti, però, continua. Dopo un inizio ottimo, Giroud si è preso il covid. Una volta guarito non sono mancati i problemi fisici. La speranza, adesso, è quella di riavere il francese per la trasferita di La Spezia, anche per fa rifiatare Rebic in vista del delicato impegno di Champions League.

E’ evidente che guardare ad un nuovo attaccante, per la prossima stagione, sembra essere un obbligo. In queste settimane si è così tornati a parlare del possibile centravanti dei rossoneri. Il sogno continua ad essere Dusan Vlahovic. Per il bomber della Fiorentina servono tanti soldi – più di 40 milioni di euro – e la concorrenza è di quelle importanti. Dalla Juventus a Tottenham e Atletico Madrid, tutti vogliono il serbo classe 2000.

Si guarda anche al mercato dei possibili prossimi svincolati: attenzione, chiaramente, alla situazione legata ad Andrea Belotti, che non ha ancora prolungato il proprio contratto con il Torino.

Altro centravanti, accostati al Milan, nei giorni scorsi, che dovrebbe liberarsi a zero è Alexandre Lacazette. Il francese ha voglia di legarsi ad una squadra che gli possa permettere di vincere, cosa che all’Arsenal sta faticando a fare.

Concorrenza per Lacazette

I rossoneri potrebbero certamente rappresentare un’ipotesi. Ma l’ex Lione, a costo zero, è sicuramente un’opportunità per molte squadre. Potrebbe pensarci la Juventus, che di fatto non ha sostituito Cristiano Ronaldo, ma anche Atletico Madrid e Siviglia.

Attenzione però anche ad un’altra big della Liga: secondo quanto riporta Fichajes.net, anche il Barcellona starebbe pensando a Lacazette, per sistemare un po’ i problemi in avanti. Non è da escludere che i blaugrana provino a portare il francese in Catalogna già a gennaio.