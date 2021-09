Calciomercato Milan, Psg scatenato: due rossoneri nel mirino

Theo Hernandez è tornato grande. Il terzino, nel match contro il Venezia, ha messo a segno un assist e un gol, per la gioia di tutti i tifosi del Milan e del suo mister. La sua crescita è evidente e le grandi continuano ad osservarlo

La situazione rinnovi in casa Milan continua a tenere banco. Franck Kessie e il club rossonero non hanno ancora trovato l’accordo per il prolungamento: il rischio che il centrocampista ivoriano faccia le valigie a parametro zero si sta facendo sempre più concreto. La trattativa non è ancora naufragata definitivamente ma non c’è grande ottimismo. La svolta è comunque sempre dietro l’angolo.

I tifosi temono di rivivere un nuovo caso Donnarumma. Le parole di Kessie, arrivate dal Giappone in estate, avevano lasciato pensare che la firma fosse solo una formalità ma così non è stato. Ancora una volta, dopo il portiere, la squadra maggiormente interessata all’ivoriano appare essere il Psg.

Leonardo, dunque, continua a guardare in casa Milan per rinforzare la propria squadra. Kessie, però, potrebbe non essere l’unico obiettivo rossonero del dirigente brasiliano.

Theo nel mirino

Il Corriere dello Sport, in edicola stamani, rilancia la notizia che il Psg stia facendo più che un pensierino anche a Theo Hernandez. Il terzino franco-spagnolo ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e quindi, al momento, il Milan può stare relativamente tranquillo. E’ evidente che serva un prolungamento per spazzare via ogni voce. Ad oggi Theo è considerato incedibile e la sua valutazione è superiore ai 70 milioni di euro.