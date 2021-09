DAZN, “rimborso” ai clienti dopo il disservizio: l’annuncio ufficiale

DAZN dispiaciuta per i problemi avuti dagli utenti in occasione di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. Ha deciso di fare loro un regalo.

Sono state numerosissime le lamentele dei clienti di DAZN per il disservizio di circa mezzora che ha complicato la visione di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio nella giornata di giovedì. Sui social network si è scatenata l’ira degli utenti.

Ovviamente la nota piattaforma streaming si è scusata immediatamente per quanto successo e ha anche provveduto a una forma di “rimborso” per i tifosi che ieri hanno riscontrato il problema di non riuscire ad accedere all’app.

DAZN ha annunciato che potranno usufruire di “un mese di visione senza ulteriori costi aggiuntivi. Tali utenti riceveranno nel corso dei prossimi giorni, direttamente da DAZN, una comunicazione via email a conferma dell’offerta di un mese gratuito”.

Sicuramente apprezzabile la decisione della nota piattaforma di concedere un mese gratis di visione agli abbonati colpiti dal disservizio, però è importante che per il futuro si lavori ad evitare nuovi problemi. È dalla prima giornata che le cose non filano affatto lisce.

C’è chi si domanda come sia stato possibile affidare i diritti TV della Serie A a una piattaforma che probabilmente non era ancora pronta per offrire un servizio perfetto ai tifosi. Va detto che all’estero DAZN funziona e che c’è anche un problema di reti italiane, però bisogna pensarci prima a certe cose.

Forse si è pensato solo ai soldi, visto che l’azienda con sede a Londra ha messo sul tavolo un’offerta economica superiore rispetto a quella presentata da Sky. Speriamo che DAZN riesca a risolvere presto ogni problema e ad offrire un servizio di grande qualità.