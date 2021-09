Spezia-Milan, la conferenza stampa di Pioli – LIVE

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa. Il tecnico del Milan risponde alle domande dei giornalisti alla vigilia del match di Serie A contro lo Spezia

Stefano Pioli torna a parlare in conferenza alla vigilia di un match. Il tecnico del Milan – rispondendo alle domande dei giornalisti – presenta la sfida contro lo Spezia. La partita con i liguri, valevole per la sesta giornata di Serie A, è in programma domani alle ore 15.00.

Si parte parlando della presenza del pubblico a San Siro: “Insieme ai nostri tifosi abbiamo più energia ed entusiasmo. Le partite si possono complicare ma col loro sostegno tutto si può aggiustare. Domani giochiamo fuori casa e servirà una grande prestazione”.

L’anno scorso a La Spezia arrivò una sconfitta: “Anche a Torino non siamo andati pensando alla vittoria per 3-0 dello scorso anno. Ogni partita ha una storia diversa. Brahim? Sta bene, valuterò al meglio le condizioni dei miei giocatori per schierare la miglior formazione possibile, sarà importante anche chi entrerà a partita in corso”.