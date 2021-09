Milan, verso lo Spezia: le ultime da Milanello

Olivier Giroud anche oggi si è allenato con il gruppo. Il francese dovrebbe essere convocato per la partita contro lo Spezia. Le ultime da Milanello

Oggi per il Milan di Stefano Pioli è già vigilia. A Milanello si è da poco concluso l’ultimo allenamento. La notizia positiva è che Olivier Giroud, anche stamani, ha lavorato con il resto del gruppo e va verso una convocazione per il match contro lo Spezia.

Il problema alla schiena è ormai alle spalle e dopo aver saltato le ultime tre partite di campionato, anche per via del Covid, si prepara a tornare tra i convocati. Molto probabilmente siederà in panchina per mettere, poi, minuti nelle gambe in vista della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Le cattive notizie – come riporta Sky Sport – sono legate allo stop di Alessandro Florenzi. L’esterno sarà costretto a saltare la sfida contro lo Spezia.

Speranza per l’Atletico

Giroud sarà dunque l’unica novità rispetto al match di mercoledì contro il Venezia. Come raccontato, già nelle scorse, Simon Kjaer, Zlatan Ibrahimovic e Davide Calabria hanno messo nel mirino i Colchoneros ma solo i prossimi allenamenti ci diranno la verità su di loro.

La prossima settimana, invece, avremo novità – dopo i nuovi consulti – per Krunic e Bakayoko. Per quanto riguarda, infine, Junior Messias sarà tempo di vivere finalmente il gruppo, per strappare poi la prima convocazione.

