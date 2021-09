Milan, attesa per Messias: “Ecco quando torna”

Si avvicina il rientro in campo di Junior Messias. Il brasiliano potrebbe strappare la prima convocazione contro l’Atalanta. A fare il punto della situazione è Mauro Suma

Come raccolto dalla redazione, lo scorso lunedì, Junior Messias ha iniziato l’ultima fase del programma personalizzato di ricondizionamento atletico. E’ evidente dunque che a breve l’ex Crotone potrà tornare a essere a disposizione di Stefano Pioli.

Il giocatore, che può ricoprire il ruolo di trequartista ed esterno destro, non ha ancora strappato nemmeno una convocazione. Messias è stato l’ultimo acquisto del calciomercato estivo del Milan ed è visto come una pedina importante – grazie alla sua capacità di saltare l’uomo – per dare il cambio sia a Brahim Diaz, che fin qui le ha giocate tutte, sia a Alexis Saelemaekers.

Florenzi, d’altronde, fino a questo momento non ha convinto in pieno e Messias potrebbe dunque facilmente trovare spazio. Mauro Suma, durante la diretta Twitch sul canale del Milan, ha confermato che il rientro del brasiliano è davvero vicino e potrebbe strappare la prima convocazione prima della nuova pausa: “Messias sta recuperando. Se tutto procederà bene, rientrerà la prossima settimana contro l’Atalanta. Altrimenti lo vedremo in campo dopo la sosta“.

Il punto sugli altri infortunati

Per quanto riguarda gli altri infortunati. Si aspettano novità per Krunic e Bakayoko, la prossima settimana, quando si sottoporranno a nuovi controlli. Per Zlatan Ibrahimovic, Davide Calabria e Simon Kjaer c’è la speranza di rivederli già contro l’Atletico Madrid.