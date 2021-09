“Mi vogliono bene” | I tifosi rispondono a Calhanoglu

La reazione social alle dichiarazioni di questa mattina di Hakan Calhanoglu. Tanta ironia tra i sostenitori del Diavolo. Ecco alcuni messaggi su Twitter

Non sono certamente passate inosservate le parole di Calhanoglu. Il turco, stamani, è tornato a parlare del Milan, soffermandosi sui suoi tifosi. L’ex Bayer Leverkusen, spesso fischiato a San Siro, è stato per anni oggetto di discussione da parte dei sostenitori del Diavolo. Calhanoglu non è mai riuscito a convincere in pieno e le critiche non gli sono mai mancate, soprattutto sui social.

La reazione dei tifosi

E’ vero che Twitter non può rappresentare fedelmente la realtà ma forse un piccolo spaccato sì. E’ interessante capire come i tifosi hanno commentato le parole di Calhanoglu, che ha detto “posso dire che spesso incontro tifosi milanisti quando vado al ristorante con la mia famiglia. Mi chiedono di fare delle foto e mi dicono che mi vogliono bene. Non ho mai avuto problemi con nessuno al Milan, anzi lì ho ancora ottimi rapporti con tutti”.

Ecco alcune reazione alle dichiarazioni di Calhanoglu, sempre più un ricordo sbiadito da parte dei tifosi del Milan, che oggi si coccolano in pieno Brahim Diaz.

Ecco alcuni tweets, molti dei quali davvero ironici:

Incontra solo daltonici — euro man (@euromanit) September 24, 2021