Insulti a Maignan, il tifoso si scusa: “Ho sbagliato, errore da idiota”

Arrivano le scuse ufficiali del tifoso juventino reo di aver insultato con frasi razziste il portiere del Milan Maignan.

Ha fatto scalpore e anche una certa impressione il video circolato dopo Juventus-Milan, in cui il portiere rossonero Mike Maignan veniva apostrofato con frasi di stampo razzista da un tifoso bianconero. Immagini che hanno fatto male sia al numero 16 del Milan, sia a tutto il mondo dello sport.

Nelle scorse ore è stato individuato il responsabile di tale gesto deplorevole. Si tratta di un supporter bianconero originario della provincia di Rovigo, già riconosciuto e denunciato dalla Digos grazie ai filmati raccolti dalle telecamere dell’Allianz Stadium.

Ieri era giunta la notizia dell’espulsione ufficiale per il tifoso da parte del suo Juventus Club d’appartenenza. In attesa di un’eventuale sentenza della giustizia ordinaria, sono arrivate quanto meno le scuse di Davide Gabrielli, questo il nome del responsabile.

Il quotidiano La Voce di Rovigo ha raccolto in esclusiva la testimonianza di Gabrielli, che si è detto profondamente dispiaciuto per l’accaduto: “Ho sbagliato e chiedo scusa, mi sono comportato da stupido. Avevo bevuto troppa birra ed ero fuori di me allo stadio. Ho commesso un errore idiota, sono stato irresponsabile”.

Gabrielli non potrà più entrare all’Allianz Stadium per tifare da vicino la propria squadra del cuore. Nonostante le tardive scuse, il tifoso bianconero riceve dunque una punizione esemplare. Un giusto provvedimento che deve dare l’esempio contro manifestazioni di stampo razzista le quali, anche se dettate dalla goliardia e dall’ebrezza, non devono assolutamente far parte del mondo del calcio e dello sport in generale.