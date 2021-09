Appuntamento con la storia | Maldini titolare: l’attesa dei tifosi

C’è attesa per il possibile esordio dal primo minuto in Serie A di Daniel Maldini. Così i tifosi reagiscono al probabile esordio, dal primo minuto, del figlio di Paolo in Serie A

Sarà un sabato pomeriggio davvero particolare per la famiglia Maldini. Fra meno di un’ora sapremo la verità ma stando alle ultime news, Daniel, figlio di Paolo, giocherà dal primo minuto contro lo Spezia. Pioli avrebbe deciso di puntare sul giovane trequartista per far rifiatare Brahim Diaz.

Se tutto fosse confermato sarebbe davvero un giorno storico per il Milan: sarebbe, infatti, la prima volta da titolare per il nipote di Cesare. Un appuntamento con la storia che tutti i veri cuori rossoneri aspettano da anni. La famiglia Maldini rappresenta il Milan e vederlo in campo titolare sarebbe davvero speciale.

È evidente che da parte di qualcuno ci sia un po’ di scetticismo – come si evince da alcuni tweets – ma la speranza di tutto il mondo Milan, noi compresi, è che questo giorno diventi davvero un giorno storico da ricordare.

Ecco alcuni tweets:

Come tutti i milanisti, sogno che la dinastia #Maldini possa continuare attraverso #Daniel, come nelle migliori favole calcistiche. Ma non riesco a nascondere le mie perplessità di fronte alle indiscrezioni che lo vedono titolare domani pomeriggio. Spero di sbagliarmi alla grande pic.twitter.com/jaN3Qhqg8C — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) September 24, 2021

Pensate a19anni essere già bollati come incapaci nel proprio mestiere. Cognome che pesa e sì avrei preferito un percorso alla #Colombo, ma sei qui, non ho motivi di retropensieri e mi fido di #Pioli. Forza Daniel #Maldini dacci un altro esempio di quanto straparliamo #MilanSpezia pic.twitter.com/ZclPP58ZzY — Ire (@irepoc85) September 25, 2021

Oggi in data 25/09/2021, Daniel Maldini da Milano fa gol e assist in luogo: Alberto Picco, La Spezia.

Grazie della cortese attenzione — Fate entrare Mario Yepes (@Yepestiprego) September 25, 2021

Oggi siamo tutti Maldini al di là di come andrà Forza Daniel — Manuel Minghini (@mAnUeL_MiNgHiNi) September 25, 2021