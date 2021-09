Calciomercato Milan, dall’Atletico Madrid l’erede di Kessie: i dettagli

Secondo quanto riportato da Todofichajes, i rossoneri stando monitorando il centrocampista in caso di partenza di Franck Kessie.

La questione legata al possibile addio di Kessie tiene la dirigenza in allarme sul mercato. Nel caso in cui infatti l’ivoriano decidesse di non rinnovare con il Diavolo, servirebbe al più presto un sostituto per non rimanere scoperti in mezzo al campo. I francesi del Psg stanno pressando l’ex Atalanta allettandolo con un ingente ingaggio e questo potrebbe fare la differenza, nonostante le assicurazioni dello stesso giocatore in estate su una permanenza al Milan. I rossoneri sono pertanto alla ricerca di rinforzi per la mediana e si punta ad un giocatore importante da affidare a Stefano Pioli.

Maldini vuole Hector Herrera

Todofichajes riferisce che Maldini e Massara sono sulle tracce di Hector Herrera, centrocampista dell’Atletico Madrid. Secondo il portale di mercato spagnolo i rossoneri vorrebbero chiudere per il messicano già nella prossima sessione invernale. Il classe 1990 è in scadenza nel prossimo giugno e tutto lascia pensare che non rinnoverà con i Colchoneros di Diego Simeone. A gennaio quindi, quando mancheranno soli sei messi alla fine del contratto, il Milan può accordarsi col giocatore per farlo firmare a giugno oppure bversare un indennizzo all’Atletico (la cui richiesta non potrà essere alta) per portarlo subito in rossonero.

Martedì prossimo tra l’altro l’Atletico arriva in Italia per affrontare il Milan in Champions e questa potrebbe essere l’occasione per parlarne con i dirigenti spagnoli. L’ostacolo più grande rimane, sempre secondo Todfichajes, la concorrenza di un altro club di Serie A, ovvero la Roma di Josè Mourinho, già in contatto per arrivare al capitano della nazionale messicana. A 31 anni, Herrea vorrebbe scegliere un club che gli dia la possibilità di giocare. Un’altra opzione sul suo tavolo è quella del Porto, squadra nella quale ha già giocato in passato