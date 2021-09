Ibrahimovic ricorda Freddie Fu: “Sono al top solo grazie a lui. Gli devo tutto” – FOTO

Lo svedese ricorda il chirurgo con un post sui suoi profili social: “Mi ha dato una seconda chance nella carriera”.

E’ morto all’età di 70 anni il chirurgo Freddie Fu, un luminare che ha operato tantissimi atleti di livello. Fu è stato un ortopedico di fama mondiale, specialista della chirurgia del ginocchio. Fra gli atleti operati c’è anche Zlatan Ibrahimovic, il quale ha voluto ricordarlo con un post sui suoi profili social. Questo il messaggio scritto dallo svedese: “Freddie Fu mi ha dato una seconda possibilità nella mia carriera. Sono ancora al top solo grazie a lui. Gli devo tutto. Grazie Freddie Fu. Riposa in pace”.

Freddie Fu gave me a second chance in my career. I’m still on top just because of him. I owe him everything. Thank you Freddie Fu. Rest in peace pic.twitter.com/PSSQF3Lfou

