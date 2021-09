Spezia-Milan, formazioni ufficiali: Maldini dal primo minuto

Spezia-Milan, le formazioni ufficiali: le scelte fatte da Thiago Motta e Stefano Pioli per il match del Picco, valevole per la sesta giornata di Serie A

E’ tutto pronto per Spezia-Milan. Poco più di un’ora e le due squadre scenderanno in campo allo stadio Alberto Picco. Stefano Pioli lancia dal primo minuto Daniel Maldini. Il figlio di Paolo, per la prima volta, gioca titolare un match di Serie A. La storia può così continuare. Il giovane trequartista fa tirare il fiato a Brahim Diaz e si posizionerà alle spalle di Olivier Giroud, che torna titolare dopo i guai alla schiena. Va in panchina, così, anche Leao. A giocare sulla sinistra è Rebic. Sulla destra c’è Alexis Saelemaekers.

Per quanto riguarda il resto della formazione, troviamo ovviamente Mike Maignan tra i pali. La difesa a quattro, nel consueto 4-2-3-1, è composta da Kalulu, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. Davide Calabria, dunque, riparte dalla panchina. A centrocampo si rivede Franck Kessie, che affiancherà Sandro Tonali. Fuori Ismael Bennacer.

Leggi anche:

Le formazioni ufficiali

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Bourabia, Sala; Gyasi, Maggiore, Antiste; Nzola. A disp.: Provedel, Zovko; Bertola, Ferrer, Kiwior; Manaj, Podgoreanu, Salcedo, Strelec, Verde. All.: Thiago Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Maldini, Rebić; Giroud. A disp.: Jungdal, Tătărușanu; Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia; Bennacer, Castillejo, Díaz; Leão, Pellegri. All.: Pioli.