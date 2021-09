Testa all’Atletico | Infortunati: Pioli risponde a MilanTV

In casa Milan si pensa già al match contro l’Atletico Madrid, dopo il successo con lo Spezia. Le parole di mister Pioli ai microfoni di Milan Tv

Intervenuto ai microfoni di ‘Milan Tv’, Stefano Pioli ha parlato nel post gara di Spezia-Milan. Dopo il successo su un campo difficile, è tempo di pensare alla prossima partita, questa volta di Champions League, contro l’Atletico Madrid.

La lista degli indisponibili continua ad essere importante, con Simon Kjaer, Zlatan Ibrahimovic, Bakayoko e Krunic, infortunati. La speranza è di rivedere il difensore e il bomber svedese ma da Pioli non arrivano certezze: “Domani vediamo – afferma il tecnico -, faremo come potremo, con queste risorse metterò in campo una squadra competitiva. Avremo di fronte un avversario scaltro e maturo, abituato a grandissime partite e che spesso le vince negli ultimi minuti. Ci sarà da mettere in campo una prestazione importante”.

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa, dove ha fatto il punto sugli infortunati: “Credo che di quelli che sono rimasti a casa, Kjaer e Florenzi, sono quelli che tra domani e lunedì capiremo se potranno esserci. Per gli altri, credo, dovremmo aspettare dopo la sosta”.