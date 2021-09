Bastoni, nessuna storia Instagram contro il Milan: l’immagine è fake

Simone Bastoni, difensore dello Spezia, non ha mai pubblicato una storia provocatoria nei confronti del Milan venerdì. Lo screen ha fatto il giro del web e la nostra redazione, erroneamente, ha scritto un articolo in merito. Tutto fake, e ci scusiamo con chi di dovere per aver riportato il falso. La storia non è mai esistita: un fotomontaggio, nulla più, evidentemente per creare discussioni e soprattutto odio nei confronti del ragazzo. Che lo scorso anno, dopo Spezia–Milan 2-0, aveva postato un’immagine goliardica “contro” il Milan. Stavolta invece non c’entra nulla e l’immagine è creata ad hoc da chi aveva intenzione di alimentare le polemiche intorno ad una semplice e inutile questione social. Ma l’errore più grave è il nostro e chiediamo scusa al giocatore e allo Spezia per aver dato spazio ad un’idiozia.