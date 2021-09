Verso Milan-Atletico Madrid: l’orario della conferenza di Pioli e Diaz

Il Milan fa sapere l’orario in cui è programmata la conferenza stampa di Pioli e Brahim Diaz alla vigilia del match contro l’Atletico Madrid.

Archiviata la difficile vittoria contro lo Spezia in trasferta, il Milan adesso è pienamente concentrato sulla prossima sfida. Martedì sera a San Siro ci sarà l’Atletico Madrid da affrontare nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022.

Stefano Pioli nella giornata di lunedì, alla vigilia della partita, sosterrà da Milanello la consueta conferenza stampa in cui risponderà alle domande dei giornalisti. L’appuntamento è fissato per le ore 12:00 e a parlare non sarà solamente l’allenatore rossonero. Anche Brahim Diaz sarà a disposizione per rispondere ad alcuni quesiti. I tifosi potranno seguire tutto in diretta streaming tramite l’app ufficiale AC Milan. Alle 15:30 ci sarà poi l’allenamento.

Sicuramente sarà interessante capire da Pioli come sta la squadra fisicamente e mentalmente in vista di un match così complicato. Servirà chiarire anche quali sono le condizioni di alcuni giocatori. Contro lo Spezia abbiamo rivisto Olivier Giroud e Davide Calabria, contro l’Atletico Madrid potrebbe essere recuperato anche qualcun altro. Simon Kjaer e Alessandro Florenzi dovrebbero farcela.

Da Pioli sarà utile sapere anche qual è la situazione di Franck Kessie, che non sembra al meglio della forma. Ha iniziato dopo la preparazione e ha avuto pure un infortunio, però anche la vicenda rinnovo lo potrebbe condizionare nel rendimento in campo.

Per quanto concerne Brahim Diaz, avvio di stagione molto positivo. Non sta facendo rimpiangere Hakan Calhanoglu, già alle prese con le prime critiche all’Inter. Tornerà a giocare contro una squadra spagnola e avrà grandi stimoli nell’affrontare l’Atletico Madrid, grande rivale del “suo” Real. Sarà quasi un derby per lui.