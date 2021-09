ML – Pioli recupera un titolare per Milan-Atletico Madrid

Pioli può sorridere in vista di Milan-Atletico Madrid di Champions League. Oggi a Milanello un giocatore titolare è tornato a lavorare in gruppo.

Buona notizia da Milanello. Stando a quanto appreso a MilanLive.it, oggi Simon Kjaer è tornato a lavorare in gruppo.

Per Stefano Pioli e la squadra importante recupero in vista del big match Milan-Atletico Madrid di Champions League, in programma per martedì sera a San Siro. Il difensore danese aveva accusato un infortunio muscolare nel primo tempo della partita contro la Juventus e ha saltato gli appuntamenti successivi. Ma per dopodomani dovrebbe essere regolarmente convocato.

Pioli contro lo Spezia aveva già recuperato Davide Calabria e Olivier Giroud, non ancora al 100% della condizione fisica ma il cui rientro è comunque importante. Riavere anche Kjaer in vista di una gara di Champions League è fondamentale, seppur vada capito domani se l’ex Siviglia possa partire titolare contro l’Atletico Madrid.

Il Milan sulla carta doveva riuscire ad avere anche Alessandro Florenzi per la sfida contro la squadra di Diego Simeone, però l’esterno arrivato dalla Roma oggi non ha lavorato con il gruppo. Vedremo domani se sarà aggregato ai compagni per l’ultimo allenamento alla vigilia del match.