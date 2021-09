Corsa Scudetto, Capello è sicuro: “Ci sono due favorite”

Fabio Capello non vede il Milan, al momento secondo in classifica, tra le squadre più attrezzate del campionato.

Intervenuto all’evento di Coverciano Inside the sport, l’ex allenatore Fabio Capello ha parlato dell’andamento del campionato 2021-2022. Dall’alto della sua esperienza Don Fabio ha voluto dare un parere sulle squadre più attrezzate per lo Scudetto.

A sorpresa Capello non sembra essere convinto dalle potenzialità del Milan. Nonostante i 16 punti in classifica ed il meritato secondo posto, l’ex rossonero vede meglio altre squadre: “Mi aspettavo questo Napoli, è partito bene con partite anche non difficilissime. Ma per me i favoriti per lo scudetto restano Inter e Juventus, anche se hanno problemi in difesa”.

Milan solo fuoco di paglia? Queste le parole di Capello: “E’ una squadra frizzante, spero che duri fino in fondo”. Nessuna certezza evidentemente sul cammino dei rossoneri di Pioli, nonostante sia una delle squadre più continue degli ultimi anni.