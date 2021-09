Milan-Atletico Madrid, i convocati di Simeone: out Savic, c’è Lemar

Ufficiale la lista dei convocati di Simeone per Milan-Atletico Madrid di Champions League. Recuperato Lemar, però manca Savic per squalifica.

L’Atletico Madrid ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per la partita di Champions League in programma domani sera a San Siro contro il Milan. Recuperato Thomas Lemar, mancherà Stefan Savic per squalifica.

Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Diego Simeone:

LECOMTE

OBLAK

Christian

J.M. GIMÉNEZ

RENAN LODI

FELIPE

M. HERMOSO

TRIPPIER

VRSALJKO

Sergio Camus

KONDOGBIA

R. DE PAUL

KOKE

LEMAR

MARCOS LLORENTE

HÉCTOR HERRERA

CARRASCO

JOÃO FÉLIX

GRIEZMANN

SUÁREZ

CORREA

CUNHA