Atletico, Simeone: “Milan squadra veloce, Pioli sa trasmettere le sue idee”

Le parole di Diego Simeone in vista del match di domani sera tra il Milan ed il suo Atletico Madrid in Champions.

Oltre a Stefano Pioli, oggi è andata in scena anche la conferenza stampa pre-partita di Diego Pablo Simeone. Il tecnico dell’Atletico Madrid va a caccia della prima vittoria nel girone di Champions League domani sera, sul campo del Milan.

Il ‘Cholo’ prima di tutto ha parlato dei rientri nella propria squadra: “Abbiamo recuperato calciatori molto importanti, come Koke, Lemar e Joao Felix. Abbiamo una rosa molto equilibrata con delle gerarchie e dobbiamo adattarci a quello che ci propone la partita per fare al meglio”.

Sulla sua esperienza a San Siro: “Ho tanti ricordi, ma penso solo alla gara di domani. Sarà dura perché il Milan è una squadra organizzata, dinamica, che fa ottimi risultati soprattutto in casa. Li ho visti contro il Liverpool, hanno fatto bene con un allenatore che sa trasmettere le proprie idee”.

Le previsioni sul match: “Siamo tranquilli, sia per la gara di domani che per il girone. Sappiamo bene che affrontiamo un Milan forte, veloce, che gioca in verticale. Ma faremo la nostra gara”.

Infine Simeone ha ricordato il precedente di 7 anni fa: “Sono contento di tornare in Italia dove ho avuto ottime esperienze sia da calciatore che da allenatore. San Siro è speciale. Fa piacere giocare partite di questo prestigio come tanti anni fa”.