Restore the Music Milan: data e orario dell’evento

Mercoledì 29 settembre alle ore 10:00 avrà luogo l’evento Restore the Music Milan, promosso da Fondazione Milan e dall’ente benefico britannico Restore the Music. Si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo Statale Sant’Ambrogio in via Enrico de Nicola 2 a Milano.

L’iniziativa pone al centro la musica e lo sport come strumento di ispirazione e di crescita per i più giovani. All’evento interverrà Paolo Scaroni, presidente dell’AC Milan e di Fondazione Milan. Parleranno anche Polly Moore (CEO di Restore the Music UK) e Laura Galiberti (Assessora all’Educazione e Istruzione Comune di Milano). Interverranno pure alcuni ospiti d’eccezione come l’artista Rkomi e il musicista Saturnino.