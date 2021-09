Milan-Atletico Madrid, formazioni ufficiali: Giroud in panchina

Champions League, Milan-Atletico Madrid: le formazioni ufficiali della partita del Girone B. Ufficiali le scelte di Pioli e Simeone.

Stasera a San Siro si gioca Milan-Atletico Madrid, match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022.

Stefano Pioli deve rinunciare a Simon Kjaer, Tiemoué Bakayoko, Rade Krunic, Junior Messias e Zlatan Ibrahimovic. A centrocampo Ismael Bennacer preferito a Sandro Tonali, tra i migliori di questo inizio di stagione. In panchina anche Olivier Giroud, sarà Ante Rebic il centravanti. Diego Simeone è senza Stefan Savic per squalifica, ma ha recuperato Thomas Lemar come arma offensiva da inserire a gara in corso. Antoine Griezmann parte dalla panchina. Ci sarà Angel Correa ad affiancare Luis Suarez in attacco.

Di seguito le formazioni ufficiali dell’attesa sfida del Gruppo B.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

Atlético Madrid (3-5-2): Oblak; Gimenez, Hermoso, Felipe; Trippier, Koke, Llorente, Koke, Carrasco; Correa, Suarez. Allenatore: Diego Simeone.