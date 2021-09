Donnarumma titolare in PSG-Manchester City: esordio in Champions

Pochettino si affida a Donnarumma per PSG-Manchester City di Champions League. L’ex Milan fa il debutto assoluto nella competizione UEFA.

Dopo alcune partite in panchina, Gianluigi Donnarumma giocherà titolare stasera in Paris Saint Germain-Manchester City.

Mauricio Pochettino finora ha ritenuto Keylor Navas il numero 1 della porta parigina, ma per il big match di Champions League ha deciso di lanciare dal primo minuto l’ex Milan. Per Donnarumma si tratta dell’esordio assoluto nella massima competizione europea per squadre di club. Non gli mancherà la pressione e dovrà dimostrare di essere all’altezza.

Partirà dall’inizio anche Leo Messi, che ha recuperato a livello fisico e vuole fare uno scherzetto all’amico Pep Guardiola. L’ex numero 10 del Barcellona giocherà in attacco con Neymar e Kylian Mbappé, un tridente assolutamente da sogno.

Di seguito le formazioni ufficiali di PSG-Manchester City.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, N. Mendes; A. Herrera, Verratti, Gueye; Messi, Mbappé, Neymar. Allenatore: Pochettino.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, R. Dias, Laporte, J. Cancelo; B. Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Sterling, Grealish. Allenatore: Guardiola.

ARBITRO: Del Cerro Grande (Spa).