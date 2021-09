“Maldini, idee e competenza”: Baresi elogia Paolo

Baresi è molto felice di vedere la crescita del Milan, guidata anche da un suo vecchio compagno di squadra e di vittorie come Maldini.

C’è tanto di Paolo Maldini nella crescita del Milan negli ultimi due anni. La leggenda rossonera, dopo un primo anno di apprendimento al fianco di Leonardo, è cresciuto molto come dirigente e ha effettuato diverse scelte corrette assieme a Frederic Massara.

Una delle più note è senza dubbio la conferma di Stefano Pioli in panchina. Però ci sono anche altre decisioni che sono state ottime per il club. In sede di calciomercato sono arrivati diversi giovani talenti che stanno man mano tirando fuori il loro potenziale, ma anche alcuni elementi di esperienza che sono fondamentali per il gruppo.

Franco Baresi, altra leggenda del Milan e vice-presidente del club, in un’intervista a DAZN ha speso parole di elogio per Maldini: «Paolo è entrato con entusiasmo. Sta mettendo a disposizione tutta la sua esperienza da calciatore, ma anche le idee e la competenza che sta mostrando da dirigente. Sta facendo un bel lavoro e il Milan è cresciuto tantissimo».

Sulla stagione 2021/2022 c’è fiducia da parte di Baresi, che crede molto nella squadra di Pioli: «Possiamo fare bene quest’anno. Abbiamo fatto benissimo lo scorso campionato e siamo tornati in Champions League, dove speriamo di fare bene».