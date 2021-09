Tonali non gioca in Milan-Atletico Madrid: Pioli spiega perché

Stefano Pioli nel pre-partita di Milan-Atletico Madrid ha risposto alle domande di Sky Sport. C’è tanta voglia di fare bene in Champions.

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio di Milan-Atletico Madrid di Champions League.

Queste le parole con cui esordisce l’allenatore rossonero da San Siro: «I tifosi hanno grande passione e danno sempre grande sostegno. Stasera sentiamo che c’è ancora più calore, ci sosterranno nei momenti difficili di una partita che sarà inevitabilmente complicata contro un avversario solido con un gioco consolidato e che conosce bene la competizione. Dobbiamo giocare con le nostre caratteristiche, giocare con attenzione, lucidità tattica e qualità tecnica».

Pioli parla dell’assenza di Simon Kjaer e dell’esclusione di Sandro Tonali dalla formazione titolare: «Kjaer sta bene, ma non è al 100% ed è inutile rischiarlo. Punteremo a domenica. A centrocampo ho avuto tre giocatori da far ruotare e stasera tocca a Sandro rifiatare un po’. Stanno tutti e tre bene, sono tutti e tre forti. Siamo pronti per cominciare bene la partita ed eventualmente cambiarla in corso».

Milan-Atletico Madrid non è decisiva, però il mister si attende un buon epilogo da questa gara: «Avendo perso la prima, stasera sarebbe importante fare un risultato positivo. Comunque mancheranno 12 punti e 4 partite. Non è decisiva, ma importante sì. L’abbiamo preparata bene e cercheremo di giocarla bene».