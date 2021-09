Ufficiale la Supercoppa Intercontinentale: sfida Italia-Argentina

Italia e Argentina si sfideranno a giugno 2022 per una supercoppa intercontinentale: di fronte i vincitori di Euro 2020 e Copa America

Come comunicato dalla UEFA, Italia e Argentina si sfideranno il prossimo giugno per una sorta di Supercoppa Intercontinentale. Di fronte dunque, durante la finestra estiva internazionale, ci saranno le squadre vincitrici di Euro 2020 e della Copa America 2021. Da stabilire, ancora, la sede che ospiterà il match tra gli azzurri di Mancini e l’albiceleste.

La partita, che andrà in scena per almeno tre edizioni, è il frutto di un’intesa raggiunta tra la UEFA e la Conmebol che annunciano la collaborazione per la crescita del calcio femminile, del futsal e giovanile, lo scambio di arbitri e programmi di formazione tecnica.