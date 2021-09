Youth League, Milan-Atletico Madrid 1-1: Gala risponde a El Jebari

Finisce in parità la seconda partita di UEFA Youth League per il Milan Primavera di Federico Giunti. Per i rossoneri un 1-1, contro l’Atletico Madrid, che muove la classifica

C’è chiaramente anche il Milan Primavera nelle UEFA Youth League. La squadra di Federico Giunti ha da poco concluso la sua seconda partita del girone: come per gli uomini di Stefano Pioli, di fronte c’era l’Atletico Madrid.

Al Vismara i rossoneri hanno conquistato il primo punto, pareggiando la sfida contro i Colchoneros: alla rete ospite di El Jebari ha risposto Gala. Il Milan muove, così, la classifica, che vede l’Atletico ad un punto e Porto e Liverpool (che si stanno sfidando 0-0 al 60′) a tre. Nella prima partita in Inghilterra, contro i Reds, i rossoneri erano stati battuti per 1 a 0 ma dopo un match davvero sfortunato.

Milan-Atletico Madrid 1-1: 22′ El Jebari (A), 45′ Gala (M)