Rigore Milan-Atletico Madrid, la foto che inchioda Cakir e il VAR: un errore incredibile

Ecco l’immagine del tocco di Lemar in occasione del contatto da cui è scaturito il rigore per l’Atletico Madrid.

Finale con beffa per il Milan nella serata del ritorno in Champions a San Siro. L’Atletico vince in rimonta nel finale grazie al rigore fischiato dall’arbitro Cakir per il mani in area di Pierre Kalulu. Luis Suarez realizza dal dischetto al 96′ e regala i tre punti agli alla squadra del Cholo Simeone complicando tantissimo la strada ai rossoneri, che rimangono fermi a zero punti dopo la sconfitta di due settimane fa ad Anfield con il Liverpool.

I dubbi su questo rigore assegnato da Cakir però sono tantissimi. Dai numerosi replay sembra infatti che prima del tocco di Kalulu sia proprio Lemar, l’esterno dei Colchoneros, a spostare il pallone con il braccio e a farlo carambolare sul braccio del difensore rossonero. Una decisione che penalizza in maniera decisiva il Diavolo, condannandolo alla sconfitta, e che si va a sommare all’altra decisione dubbia del primo tempo, quella della seconda ammonizione (severa) a Franck Kessie per il fallo su Marcos Llorente.

L’immagine del tocco di mano di Lemar

Un Milan che si sente quindi giustamente penalizzato in questa sfida, come spiegato anche dal tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli: “Diciamo che stasera l’arbitro non è stato il migliore in campo”. Ecco il frame che mette in evidenza il tocco dell’attaccante dell’Atletico: