Rinnovo Romagnoli, parla l’esperto di mercato: la situazione

Gianluca di Marzio, agli studi Sky Sport 24, ha fatto il punto sulle trattative per i rinnovi dei capitani di Serie A, tra cui quello rossonero.

Potrebbe esserci qualche movimento in difesa per quanto riguarda il Milan nelle prossime sessioni di mercato. Dopo il colpo Tomori, la dirigenza rossonera starebbe puntando all’acquisto di un altro centrale giovane e di livello internazionale. Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato delle voci provenienti dalla Germania, più precisamente dal quotidiano tedesco Weltfussball.com, riguardo l’interesse da parte del Diavolo per Dan-Axel Zagadou, 22enne difensore francese in forza al Borussia Dortmund.

L’inserimento di un altro difensore come Zagadou, o comunque uno del suo calibro, ridurrebbe ancor di più lo spazio per Alessio Romagnoli. Il difensore romano sta giocando molto in questo periodo, soprattutto a causa dell’infortunio occorso a Simon Kjaer, ma il suo contratto scade nel giugno del 2022 e il rinnovo non è ancora arrivato. A tal proposito oggi a Sky si è parlato proprio di questo tema.

Rinnovo Romagnoli, trattativa mai decollata

Gianluca Di Marzio è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 questo pomeriggio. Il giornalista ed esperto di mercato ha parlato della questione legata ai rinnovi di contratto di diversi capitani in Serie A. Tra questi c’è ovviamente anche quello del Milan. Queste le parole di Di Marzio: “Ci eravamo dimenticati di Romagnoli, capitano del Milan anche se non più titolare, ma ultimamente sta giocando. Credo che non sia mai decollata una trattativa“.

Per questo motivo negli ultimi giorni si starebbe facendo avanti per il difensore la Juventus di Massimiliano Allegri, non nuova a colpi low cost di questo genere. I bianconeri vorrebbero il rossonero per rinforzare il loro reparto arretrato, che quest’anno non gira a meraviglia e che ha bisogno anche di essere ringiovanito.