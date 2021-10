Milan, ufficiale: Florenzi operato. I tempi di recupero

Ecco il comunicato ufficiale da parte del Milan, dopo l’operazione di Alessandro Florenzi. L’esterno dovrà star fuori dai campi di gioco un mese

Ecco il comunicato ufficiale dopo l’operazione a Roma:

“AC Milan comunica che il giocatore Alessandro Florenzi è stato operato oggi dal Professor Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale rossonero Lucio Genesio presso la clinica Villa Stuart di Roma. L’intervento, eseguito in artroscopia, per risolvere una lesione parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimabili in trenta giorni“.