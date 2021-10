Suarez, retroscena sul rigore contro il Milan: “Calpestavano il dischetto”

Luis Suarez ha raccontato cosa è successo prima del rigore calciato nel finale di Milan-Atletico Madrid di Champions. Retroscena interessante.

Martedì sera a San Siro il Milan ha concluso la partita contro l’Atletico Madrid con un mix tra rabbia e delusione. La sconfitta, arrivata anche per colpa dell’arbitro, è stata assolutamente immeritata.

Decisivo il rigore, inesistente, fischiato per un tocco di braccio di Pierre Kalulu e realizzato da Luis Suarez. Proprio il centravanti uruguayano in un’intervista a TVE ha raccontato un retroscena sul penalty calciato nella sfida di Champions League: «Hermoso mi ha detto di stare attento, perché i calciatori del Milan stavano calpestando il dischetto per guadagnare un vantaggio e io non me ne ero accorto. Hermoso era stato sostituito, però i giocatori sono tutti coinvolti perché questa squadra è così».

Stando alle parole di Suarez, i ragazzi di Stefano Pioli avrebbero cercato di sabotare il suo rigore. Comunque è riuscito a segnarlo, nonostante la pressione che aveva addosso: «Sono abituato a vivere queste situazioni. Mi assumo la responsabilità che mi tocca, mi impegno e ho l’ambizione di vincere. Bello vivere un momento così».

Mike Maignan non è andato affatto lontano dal parare il penalty al Pistolero, però non ce l’ha fatta. I 3 punti sono andati all’Atletico Madrid e ciò complica il cammino in Champions League del Milan. Le prossime partite contro il Porto saranno decisive per la squadra di mister Pioli, ferma a 0 punti nella classifica del girone B. Per avere delle chance di qualificazione agli Ottavi, è fondamentale battere due volte i Dragoes.