Atalanta-Milan, una sfida nella sfida fra i migliori della Serie A

Atalanta-Milan è anche la sfida in porta tra Mike Maignan e Juan Musso, ad oggi i migliori due portieri della Serie A per numeri e statistiche

Poco più di un giorno allo scontro di fuoco tra Atalanta e Milan! La sfida tra le due squadre è ormai definita e vissuta come un classico del calcio italiano. Negli ultimi anni, soprattutto dopo l’ascesa dell’Atalanta, il match tra rossoneri e nerazzurri ha sempre acceso gli animi di tifosi e della critica sportiva. È uno scontro tra formazioni di alta classifica, questo è certo.

Rispetto all’ultima sfida tra Milan e Atalanta, nella quale i rossoneri si giocavano l’approdo in Champions League dopo sette anni, quella di domani sarà una partita con pochi obiettivi in palio, ma vi è in ballo il prestigio delle due squadre. Atalanta-Milan significa anche sfida in porta tra Mike Maignan e Juan Musso, due che tra i pali stanno sorprendendo a suon di parate da urlo.

Eppure, soltanto sino a qualche mese fa, la sfida tra portieri era tutta italiana, con Gianluigi Donnarumma e Pierluigi Gollini a presidiare la propria porta. Stravolgimenti in estate, con Maignan e Musso che non hanno per nulla fatto rimpiangere i due portieri azzurri, uno approdato al PSG e l’altro al Tottenham. Sfida franco-argentina quindi, tra due giocatori che ad oggi rappresentano i portieri migliori della Serie A. Scopriamo i loro numeri!

Leggi anche:

Musso e Maignan, migliori portieri con almeno 5 presenze in stagione

Le prestazioni di Juan Musso e Mike Maignan hanno sorpreso la folla sportiva in questo inizio di stagione. Promettente la partenza di entrambi i portieri e i numeri ne sono l’esatta dimostrazione. Partendo dal francese rossonero, Maignan conta una percentuale di parate dell’83,33% – è il migliore attualmente in Serie A. Mentre l’argentino dell’Atalanta ha effettuato una percentuale di parate pari al 75%. Davvero niente male! I dati riportati fanno riferimento ai portieri che hanno totalizzato almeno 5 presenze in questa Serie A.

Se guardiamo invece al panorama europeo, Mike Maignan figura addirittura tra i quattro migliori portieri del continente. Al primo posto c’è Mendy del Chelsea (percentuale del 90% di parate), poi seguono Benitez del Nizza e Bounou del Siviglia. Al quarto c’è appunto Magic Mike! Il francese si è ormai preso la scena e chissà se domani riuscirà ancora una volta a far bene. Dalla parte opposta ci sarà il rivale Juan Musso a cercare di fare lo stesso. Sarà impossibile domani far gol? Sicuramente non una passeggiata con due portieri così!