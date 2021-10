Berlusconi sogna in grande: “Milan, ora la Champions”

Ormai solo tifoso rossonero, l’ex patron Silvio Berlusconi si è lanciato in una speranza davvero enorme per la sua squadra.

Nonostante sia stato impegnato in altri ambiti, sia dal punto di vista politico che di salute personale, Silvio Berlusconi non perde affatto l’interesse e la passione per il calcio. Il patron del Monza ha infatti parlato del mondo del pallone nell’intervista concessa a Il Mattino.

L’ex presidente del Milan ha parlato del progetto Monza, nonostante il club brianzolo (che gestisce con Adriano Galliani) stia faticando a fare il salto di qualità: “Ci teniamo a far bene a Monza, l’obiettivo è costruire una squadra forte e far gioire i nostri tifosi brianzoli”.

Berlusconi non nasconde i propri sogni nel cassetto, più da tifoso che da imprenditore: “Ho un sogno: Monza promosso in Serie A per la prima volta. Poi Napoli campione d’Italia ed il mio Milan che torna a vincere la Champions League. Se lo meriterebbero tutti, firmerei subito purché accada”.

Una speranza condivisa da tutti i tifosi milanisti, che per ora si devono accontentare di ritrovare il Diavolo nell’Europa che conta solo come outsider. Ma chissà che il progetto Elliott possa replicare in futuro parte dei trionfi conquistati dal Milan di Berlusconi.