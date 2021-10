Colombo non si ferma più: super gol a Buffon, è il trascinatore della Spal

Ancora in rete l’attaccante della Spal in prestito dal Milan. A segno contro il Parma di Buffon: i tifosi della Spal lo esaltano, Milan alla finestra

Continua a brillare Lorenzo Colombo in Serie B con la maglia della Spal. Pochi minuti fa è arrivata ancora una rete, segnata ad uno dei più grandi portieri della storia del calcio come Gigi Buffon. E’ terminata 2-2 la gara tra Spal e Parma, con il pareggio dei ferraresi arrivato nel recupero grazie proprio al gol di Lollo.

Quarta rete stagionale in sette partite disputate per Colombo: una media niente male per un ragazzo del 2002 appena diciannovenne. La Spal se lo coccola, il Milan lo osserva. Chissà che non possa essere proprio lui l’attaccante del futuro per i rossoneri.

Colombo-gol con la Spal, che rete contro il Parma

Un tiro a giro da posizione centrale al limite dell’area che si insacca tra il palo e la mano di Gianluigi Buffon, che si è allungato ma nulla ha potuto sulla conclusione potente e precisa di Colombo. Non è nuovo l’attaccante scuola Milan a questi tipi di gol.

L’ha fatto brutto Colombo eh pic.twitter.com/cVpoXKot9K — Galli (@Domelol96) October 2, 2021

Il Milan continua ad osservarlo molto da vicino. Colombo tornerà sicuramente a fine stagione alla corte di Stefano Pioli, dopodiché il tecnico insieme alla dirigenza milanista deciderà il da farsi per quanto riguarda il giovane attaccante. I tifosi, intanto, iniziano a pensare che il dopo Ibrahimovic sia già in casa rossonera.