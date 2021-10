Atalanta-Milan, i convocati di Pioli: c’è Messias, out un attaccante

Ufficiale la lista dei giocatori convocati da Pioli per Atalanta-Milan. Debutto per Messias, mentre non sarà della partita Giroud.

Stefano Pioli ha diramato la lista dei giocatori convocati per Atalanta-Milan. C’è per la prima volta Junior Messias, ma manca Olivier Giroud. Il francese ha problemi alla schiena e non è a disposizione per la trasferta.

Oltre a Zlatan Ibrahimovic, dunque, mancherà un altro centravanti a Bergamo. Ci sarà solamente Pietro Pellegri come punta pura. Pioli ha chiamato il giovanissimo Gabriele el Hilali per avere una soluzione in più davanti, ma comunque sarà Ante Rebic ad agire come attaccante centrale anche stasera.

Assenti pure Alessandro Florenzi e Rade Krunic, ma come per Ibra non si tratta affatto di sorprese. Il laterale romano è stato operato a un ginocchio in questi giorni e tornerà tra circa un mese. Invece il bosniaco non ha ancora completamente recuperato da dei guai muscolari.

Di seguito l’elenco completo dei giocatori convocati pubblicato dal sito ufficiale rossonero.

PORTIERI

Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

El Hilali, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.