Diretta Live Atalanta-Milan: cronaca e risultato in tempo reale della partita valida per la settima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA IN TEMPO REALE DI ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan: la cronaca della partita

24′ – Gasperini mette Pezzella per l’infortunato Pessina, che persino viene messo sulla barella.

22′ – Pessina deve uscire dal campo, potrebbe non rientrare. Si scaldano Muriel e Pezzella.

21′ – Intervento rischioso di Tomori su Pessina in area, l’Atalanta chiede rigore ma l’ex Chelsea ha preso prima la palla.

20′ – Altra parata di Maignan sul colpo di testa di Zapata da corner. Conclusione abbastanza centrale, ma molto ravvicinata. L’ex Lille di istinto mette ancora in angolo.

19′ – Gran tiro di sinistro di Zappacosta, ma Maignan è fantastico nel mettere in corner.

18′ – Ripartenza Milan, assist di Rebic per Brahim Diaz che da ottima posizione calcia un po’ debole e centrale: Musso coi piedi respinge.

18′ – Kessie respinge un tiro potente di Malinovskyi.

14′ – Atalanta vicina al gol! Malinovskyi sul tap-in dopo la respinta di Maignan trova Tomori pronto sulla linea. Decisivo anche l’intervento di Tonali nel contrastare l’ucraino in scivolata.

9′ – Tiro altissimo di De Roon da fuori area.

8′ – L’Atalanta si butta in avanti alla ricerca del pareggio, ma i rossoneri si chiudono bene per ora.

6′ – Demiral respinge un tiro potenzialmente pericoloso di Brahim Diaz da fuori area. Grande ripartenza del Milan innescata da un rinvio di Maignan.

3′ – Cross di Leao per Rebic, smarcato, palla leggermente troppo lunga.

1′ – GOL MILAN! CALABRIA DOPO 30 SECONDI PORTA AVANTI IL DIAVOLO! Ottimo assist di Theo Hernandez per l’inserimento del capitano rossonero, il cui primo tiro viene respinto da Musso ma sul secondo non può sbagliare.

1′ – Match iniziato a Bergamo!

Alle 20:45 l’arbitro Di Bello darà il via alla sfida al Gewiss Stadium.

LEGGI ANCHE -> Atalanta-Milan, streaming e diretta tv: dove vederla oggi 3 ottobre

Serie A, formazioni ufficiali Atalanta-Milan

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Mæhle; Malinovskyi, Pessina; Zapata. A disp.: Rossi, Sportiello; Lovato, Pezzella, Scalvini; Iličić, Koopmeiners, Miranchuk, Pašalić; Muriel, Piccoli. All.: Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Leão; Rebić. A disp.: Jungdal, Tătărușanu; Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Bennacer, Castillejo, Messias; Maldini, Pellegri. All.: Pioli.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Atalanta-Milan: la presentazione del match

Dopo aver già affrontato Lazio e Juventus, il Milan affronta l’Atalanta nel terzo scontro diretto in questo campionato. I rossoneri sono reduci dalla deludente sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid, però in Serie A vengono dalle vittorie contro Venezia e Spezia.

Pioli deve rinunciare a Ibrahimovic, Giroud, Bakayoko, Florenzi e Krunic. Ritrova Kjaer e conferma Kessie titolare, dopo l’espulsione di martedì a San Siro. Ad affiancarlo ci sarà Tonali, mentre Bennacer andrà in panchina. Per il resto la formazione che era già trapelata nelle scorse ore.

Gasperini è senza Hateboer, Gosens e Toloi, però ha recuperato sia Palomino che Demiral. I due completeranno la difesa con Djimsiti. Sulle fasce Zappacosta e Maehle. In avanti Malinovskyi e Pessina a supporto di Zapata. I nerazzurri vengono dal pareggio contro l’Inter e dal successo contro lo Young Boys, di fronte al proprio pubblico vorranno fare 3 punti.