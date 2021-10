Atalanta-Milan, streaming e diretta tv: dove vederla oggi 3 ottobre

Atalanta-Milan è il big match che conclude il programma della 7.a giornata di Serie A alle 20.45 di domenica 3 ottobre. Le indicazioni per vederlo in diretta tv e in streaming

Il Milan torna a Bergamo quattro mesi dopo la sfida con l’Atalanta dello scorso maggio che ha regalato ai rossoneri il secondo posto in classifica e l’agognata qualificazione in Champions League, sette anni dopo l’ultima partecipazione.

Nel posticipo della 7.a giornata in programma stasera alle 20.45, stavolta, non c’è in palio alcun traguardo ma punti preziosi per entrambe le squadre per la zona alta della classifica. Il Milan, senza Giroud ed Ibrahimovic infortunati alla stregua di Krunic e Bakayoko, punta alla terza vittoria di fila dopo le due affermazioni con Venezia e Spezia. Buon momento anche per l’Atalanta, reduce dal pareggio con l’Inter e dal successo di misura con lo Young Boys in Champions. Un’assenza importante anche per Gasperini che deve rinunciare a Gosens per l’infortunio muscolare che lo costringerà a uno stop di oltre un mese.

Atalanta-Milan, diretta tv e streaming: dove vederla

Atalanta-Milan è un’esclusiva assoluta di DAZN che trasmetterà il match in streaming sull’applicazione disponibile in abbonamento su smart tv, smart phone, TimVision, Amazon Fire Stick, Apple Tv e Playstation. Oltre ai dispositivi citati, Dazn è visibile anche sul pc tramite il sito di riferimento. Non è prevista la diretta su Sky con gli highlights disponibili solo dalla tarda serata.

Alla ripresa del campionato, il Milan avrà due partite consecutive visibili contemporaneamente su Dazn o Sky ovvero i due anticipi di sabato 16 e 23 ottobre alle 20.45 contro Verona e Bologna. Tra i due impegni di Serie A, il match con il Porto di martedì 19 ottobre fondamentale per la classifica del Girone B