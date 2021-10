Sky – Retroscena Donnarumma: saltato lo scambio Juve-Milan

Gianluigi Donnarumma poteva passare alla Juventus? Spunta un retroscena risalente alla scorsa estate.

Gianluigi Donnarumma ormai è il passato del Milan. Il portiere classe ’99, prodotto del vivaio rossonero, da mesi ha scelto di separarsi dal club che prima di tutti ha creduto in lui, preferendo scegliere l’esperienza estera con la maglia del PSG.

Oggi si vocifera di un Donnarumma non proprio felice a Parigi, visto che la concorrenza tra i pali di Keylor Navas lo relega spesso in panchina. Anche se il futuro è dalla sua parte e di recente Gigio stesso ha ammesso di “sorridere” di fronte a certe illazioni.

Intanto la redazione di Sky Sport ha rilanciato un’indiscrezione passata proprio sulla carriera di Donnarumma. Un retroscena che risale alla fine della scorsa stagione, quando ancora sembrava incerto il futuro del portiere, in bilico tra l’addio o il rinnovo con il Milan.

Donnarumma alla Juve e Szczesny al Milan: lo scambio mai nato

Prima di scegliere il PSG, il profilo di Donnarumma era stato spesso accostato ad una grande rivale dei rossoneri: la Juventus. Il club di Torino ha da sempre un debole per il portiere campano, tanto da averlo seguito da vicino come eventuale erede di Gigi Buffon.

Il retroscena svelato oggi parla di un ultimo tentativo dell’ormai ex d.s. bianconero Fabio Paratici di portare Donnarumma alla Juve. Un’operazione teoricamente fattibile che però è stata bloccata dalla presenza di Wojcech Szczesny come portiere titolare juventino.

Paratici avrebbe provato ad imbastire, prima della scadenza di Donnarumma, uno scambio con il Milan: Gigio alla Juve (dopo un rinnovo contrattuale simbolico) e Szczesny al Milan come nuovo titolare. Ma tale trattativa è sfumata sul nascere.

In primis per le complicanze della situazione, con Gigio ormai deciso a non rinnovare e l’agente Mino Raiola in parola con il PSG. Poi perché il Milan aveva già messo gli occhi da tempo su Mike Maignan come prossimo numero uno titolare. Una decisione, quella dei rossoneri, che al momento ha portato frutti eccellenti, visto che il francese non sta affatto facendo rimpiangere il figliol prodigo Gigio.