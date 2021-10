ML – Giroud non convocato per Atalanta-Milan: il motivo

Milan senza Giroud nella insidiosa trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Problema fisico per il centravanti francese arrivato dal Chelsea.

Si era già intuito nella giornata di ieri e oggi c’è stata la conferma ufficiale. Olivier Giroud non prenderà parte al big match Atalanta-Milan.

Stefano Pioli non lo ha inserito nella lista dei giocatori convocati per la trasferta di Bergamo. Stando a quanto appreso da MilanLive.it, il centravanti francese soffre ancora dei dolori alla schiena. Sembrava che il problema fosse stato superato, invece si è riacutizzato e non permette all’ex Chelsea di essere a disposizione.

Un vero peccato, perché Giroud sarebbe servito molto al Milan contro l’Atalanta. Considerando pure l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, sarebbe stato importante avere almeno lui disponibile per uno scontro diretto così impegnativo. Invece, Pioli dovrà fare a meno anche del francese e utilizzerà nuovamente Ante Rebic come prima punta. Il croato preferisce agire da esterno offensivo, ma da alcune partite si sta adattando da attaccante centrale.

Dopo la sosta per le nazionali, i rossoneri dovrebbero avere a disposizione sia Giroud che Ibrahimovic. Pioli sarà chiamato a gestire entrambi al meglio. Nel frattempo sarà da valutare anche la crescita di Pietro Pellegri, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Monaco e desideroso di dimostrare di meritare la maglia rossonera. L’ex Genoa oggi parte dalla panchina e spera di avere spazio a partita in corso.