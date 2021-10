Calabria: “Mi sento importante per questo Milan. Pioli ci ha dato tanta fiducia”

Le parole di Davide Calabria, autore nel momentaneo 0-1, nel post partita di Atalanta-Milan terminata 2-3 in favore dei rossoneri.

Davide Calabria si sta prendendo sempre di più questo Milan. Prestazioni sempre più convincenti del terzino rossonero, cresciuto a dismisura negli ultimi anni sotto tutti i punti di vista. Adesso inizia ad avere anche il vizio del gol l’esterno destro milanista.

Oggi contro l’Atalanta poteva arrivare anche la doppietta nella ripresa, ma ci accontentiamo di una rete peraltro segnata dopo soli ventisette secondi dall’inizio della gara. Adesso per Davide il giusto premio: la convocazione nella Nazionale italiana di Roberto Mancini.

Le parole di Davide Calabria

Questo il commento a fine gara di Calabria ai microfoni di Dazn: “Il campionato è lungo, adesso questo è un momento molto positivo per noi: dobbiamo cavalcare l’onda. Pioli ci dà tanta fiducia, abbiamo un’idea chiara di gioco che fa rendere al meglio tutta la squadra”.

Continua il capitano del Milan di stasera: “Riusciamo ad avere ritmo per tutta la partita riuscendo a mettere sotto anche le grandi come l’Atalanta. Mi sento importante per questo Milan, siamo tutti importanti. Devo migliorare ancora molto in fase offensiva, oggi potevo fare doppietta. Col lavoro di squadra riusciamo sempre a creare tante occasioni. Festa di Ibra? Mi sarebbe piaciuto partecipare, ma ora corro a Coverciano con la Nazionale”.