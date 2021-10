Clamoroso Psg: sconfitto dal Rennes con Donnarumma titolare

Arriva la prima sconfitta in Ligue 1 per il PSG. Gianluigi Donnarumma ha presidiato la porta dei parigini ma non ha saputo evitare la sconfitta. Due gol subiti e un ammonizione per lui!

Dopo l’incoraggiante vittoria in Champions League contro il Manchester City, il Paris Saint Germain inciampa clamorosamente in Ligue 1. Contro il Rennes, in trasferta, i parigini sono stati sconfitti per 2-0. Eppure, Pochettino aveva messo in campo top player mostruosi: da Mbappè a Messi, per arrivare a Neymar e Di Maria… e questo è soltanto l’attacco! Presenti dal 1’ minuto Verratti, Hakimi…e anche Gianluigi Donnarumma tra i pali. Peccato che l’ex portiere rossonero non sia riuscito ad evitare la disfatta, la prima in campionato per il PSG.

Donnarumma ha subito ben due reti, e nel secondo tempo, dopo il doppio vantaggio del Rennes, preso dall’ira, ha anche protestato eccessivamente contro l’arbitro ricevendo il giallo. Insomma, non la miglior gara per il portiere campione d’Europa e per tutti i compagni. Si pensava che questo PSG dovesse essere imbattibile, e invece, ancora una volta, il calcio insegna quanto prima di tutto sia fondamentale la forza del gruppo.

Tanti singoli nella squadra di Pochettino e chissà quanta poca collaborazione! Certo, le sconfitte capitano a tutti, ma bisogna sempre misurare il livello degli avversari e riconoscere il proprio. Alcuni risultati restano assolutamente clamorosi!