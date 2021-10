Bologna-Lazio, espulso Acerbi: gestaccio all’arbitro Massa – FOTO

Brutta disfatta per la Lazio a Bologna: 2-0 ed espulsione per Acerbi. Il difensore ha fatto un pessimo gesto dopo il rosso ricevuto. Potrebbe costargli caro!

Torna a cadere la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo il derby capitolino vinto per 3-2 contro la Roma, i biancocelesti hanno disputato una pessima gara a Bologna contro gli uomini di Mihajlovic. Sotto di 2-0 già nel primo tempo, la Lazio è sembrata incapace di ribaltare il risultato e nel corso del secondo tempo è addirittura arrivato il terzo gol per i rossoblù.

Insomma, l’impotenza nella reazione ha portato i biancocelesti a rabbia e forte suscettibilità. Non è un caso, che intorno al 78’, Francesco Acerbi sia stato prima ammonito per proteste e subito dopo espulso in seguito a continuate reazioni avverse nei confronti dell’arbitro. Le lamentele di Acerbi sono iniziate in seguito ad un cartellino giallo assegnato al compagno Lazzari. Da quel momento, il difensore della Lazio non ha saputo più controllarsi ed è addirittura caduto in un pessimo gesto.

Acerbi ha mostrato il dito medio in mezzo al campo. Ancora da comprendere se rivolto all’arbitro o a ad altri avversari presenti, ma la prova video lo incrimina chiaramente. Francesco Acerbi potrebbe rischiare grosso a causa di quel gesto. La Giustizia Sportiva valuterà il da farsi.