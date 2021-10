Milanello, brindisi e torta gigante per i 40 anni di Ibrahimovic – VIDEO

Ecco come il Milan ha voluto celebrare i 40 anni di età di Zlatan Ibrahimovic, con una festa improvvisata sul campo.

Giornate di festeggiamenti e celebrazioni a Milanello. Già un paio di giorni fa Zlatan Ibrahimovic ha voluto celebrare con i compagni e l’intero gruppo squadra i suoi 40 anni. Ma anche nelle ultime ore sono arrivate ulteriori manifestazioni di affetto per l’attaccante.

Il Milan ha pubblicato, sui propri account social, il video della festa a sorpresa organizzata sul campo di Milanello proprio per il compleanno di Ibra. La società ha disposto un enorme tavolo sul campo da gioco, con tanto di torta gigante dedicata al calciatore.

“Always IZ” e l’immagine stilizzata di Ibrahimovic campeggiano sul dolce preparato appositamente per questo speciale compleanno. Presenti al festeggiamento anche mister Pioli ed i dirigenti Maldini e Massara, oltre ovviamente all’intera rosa del Milan.

Il tutto è stato condito dal brindisi di rito, con Zlatan che ha ricevuto in regalo uno speciale spumante dal club rossonero. Ovviamente non c’è voluto molto affinché Ibra stappasse con ilarità la bottiglia e innaffiasse gli invitati come da tradizione.