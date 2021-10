Ibrahimovic fa 40 anni, gli auguri di Bolt: “Sono io il migliore” | VIDEO

Usain Bolt ha fatto gli auguri di buon compleanno a Zlatan Ibrahimovic, lanciando anche una piccola provocazione all’attaccante del Milan.

Oggi Zlatan Ibrahimovic taglia il traguardo dei 40 anni. Un compleanno che è stato festeggiato già due giorni fa a Milanello, visto che nella giornata odierna la squadra va a Bergamo per sfidare l’Atalanta.

In queste ore stanno arrivando diversi messaggi di auguri al centravanti svedese. Sia i tifosi che altri personaggi legati al mondo dello sport hanno rivolto delle parole all’attaccante del Milan tramite interviste o attraverso i social network.

Tra questi c’è Usain Bolt, celebre ex velocista dei 100 e 200 metri piani, che in un video pubblicato dal Milan ha così parlato: «Zlatan, tu non ti paragoni agli umani. Hai trovato uno al tuo livello. Oggi è il tuo compleanno, tanti auguri. Io sono il migliore, ricordatelo».