Ex Milan – Giampaolo, possibile ritorno in panchina: un club ci pensa

Giampaolo ha voglia di riscatto dopo gli esoneri da Milan e Torino. L’allenatore nato a Bellinzona potrebbe tornare in Serie A a breve.

Sfumato in estate il passaggio al Sassuolo, Marco Giampaolo è rimasto senza una panchina. Dopo le delusioni nelle esperienze con Milan e Torino, aveva grande voglia di rimettersi in gioco.

Non è escluso che possa essere chiamato a stagione in corso da qualche squadra. Non tutti gli allenatori sono saldi sul loro posto. Tra coloro che rischiano molto c’è Thiago Motta, che è penultimo in classifica con lo Spezia. Ha raccolto la pesante eredità di Vincenzo Italiano, finito alla Fiorentina, e non sta ottenendo i risultati che la società auspicava.

La sconfitta per 4-0 contro l’Hellas Verona ha iniziato a far riflettere il club ligure, che comunque potrebbe dare a Thiago Motta ancora una chance. Adesso c’è la sosta nazionali e dopo lo Spezia affronterà in casa la Salernitana in uno scontro diretto per la salvezza. La vittoria è fondamentale. Poi ci sarà la trasferta contro la Sampdoria.

Il tecnico italo-brasiliano si gioca il suo futuro. Non dovesse vincere contro la Salernitana, è probabile che la dirigenza decida di esonerarlo. Tra gli allenatori presi in considerazione per una eventuale sostituzione c’è proprio Giampaolo. L’ex Milan è in attesa di una chiamata, ha voglia di riscatto e salvare la squadra ligure sarebbe una gran cosa per rilanciare la sua carriera.